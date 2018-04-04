Кристиан Хорнер: «Все машины с двигателями „Рено“ оказываются в нижней части рейтинга скоростей»

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер в очередной раз намекнул на слабость двигателей "Рено" . По его словам, именно этот компонент мешает его команде бороться с «Мерседесом» и "Феррари"

— Отсутствие мощности в Мельбурне еще не так ощущалось. Увидим это на длинных прямых в Бахрейне и Китае, — цитирует Racer Хорнера. — Просто посмотрите на рейтинг максимальных скоростей в квалификации. Все машины с двигателями «Рено» оказались в нижней части рейтинга, хотя у них совсем разные шасси. Это наглядно показывает, где нужно сделать шаг вперед в первую очередь. Но я сохраняю оптимизм, поскольку люди из «Рено» уверяют, что работают над моторами. А конкретные детали нужно уточнять у «Рено».