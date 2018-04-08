Аналитики: Гран-при Бахрейна выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10 

Сегодня, 8 апреля, на стационарном автодроме «Сахир» состоится гонка второго этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало гонки запланировано на 18:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (1.50). Также в число основных претендентов входят его партнер Кими Райкконен (6.00) и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (8.00). Следом идут Валттери Боттас на «Мерседесе» (9.00) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (11.0). Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 3001.0. Финиш гонщика в топ-3 идёт за 1001.0, а место в топ-10 — за 11.00.