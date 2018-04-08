Аналитики: Гран-при Бахрейна выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10

Сегодня, 8 апреля, на стационарном автодроме «Сахир» состоится гонка второго этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало гонки запланировано на 18:10 по московскому времени.