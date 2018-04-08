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Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й
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Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на второй гонке сезона Гран-при Бахрейна. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул партнёр Боттаса по команде, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, замкнув пелотон.
Формула-1. Гран-при Бахрейна, Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Пьер Гасли («Торо Россо»)
5. Кевин Магнуссен («Хаас»)
6. Нико Хюлькенберг («Рено»)
7. Фернандо Алонсо («Макларен»)
8. Стоффель Вандорн («Макларен»)
9. Маркус Эрикссон («Заубер»)
10. Эстебан Окон («Форс Индия»)
11. Карлос Сайнс («Рено»)
12. Серхио Перес («Форс Индия»)
13. Брендон Хартли («Торо Россо»)
14. Шарль Леклер («Заубер»)
15. Роман Грожан («Хаас»)
16. Лэнс Стролл («Уильямс»)
17. Сергей Сироткин («Уильямс»)
18. Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
20. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал.
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