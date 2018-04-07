Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал победу в квалификации к гонке Гран-при Бахрейна. Второе время показал его напарник по команде Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал четвёртым, но будет стартовать с девятого места в связи со штрафом из-за замены коробки передач.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил выступления в первом сегменте квалификации, показав восемнадцатое время и опередив своего напарника Лэнса Стролла.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,958 2. Кими Райкконен («Феррари») +0,143 3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,166 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,262 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,440 6. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,371 7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,400 8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,612 9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,916 10. Карлос Сайнс («Рено») +2,028 Не прошли в третий сегмент: 11. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,105 12. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.30,156 13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.30,212 14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.30,525 15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») Не прошли во второй сегмент: 16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,530 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.31,063 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.31,414 19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.31,420 20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.31,503.