Феттель выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне 

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу в квалификации к гонке Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает «Советский спорт».
Вторым в гонке стал Кими Райкконен. На третьей строчке расположился Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время и не прошел во второй сегмент квалификации.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.27,958 2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,143 3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,166 4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,262 5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,440 6. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,371 7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,400 8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,612 9. Эстебан Окон ("Форс Индия") +1,916 10. Карлос Сайнс ("Рено") +2,028