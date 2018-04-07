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Феттель выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу в квалификации к гонке Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает «Советский спорт».
Вторым в гонке стал Кими Райкконен. На третьей строчке расположился Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время и не прошел во второй сегмент квалификации.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.27,958  2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,143  3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,166  4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,262  5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,440  6. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,371  7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,400  8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,612  9. Эстебан Окон ("Форс Индия") +1,916  10. Карлос Сайнс ("Рено") +2,028
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