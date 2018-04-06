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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Сегодня, 6 апреля, на стационарной трассе «Сахир» в Бахрейне состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 14:00 по московскому времени, вторая начнётся в 18:00.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна
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