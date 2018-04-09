Формула-1 в Бахрейне: Феттель переиграл «Мерседес», Сироткин стал последним

Тактическая гибкость «Феррари» против самоуверенности «Мерседеса», откровение от «Торо Россо» и упущенные надежды «Ред Булл».

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна и принёс «Феррари» вторую победу подряд — впервые с 2010 года, когда за Маранелло выступал Фернандо Алонсо . «Мерседес» же в этот уик-энд оказался на вторых ролях: немцы проиграли и в квалификации, и в гонке. И теперь главный вопрос для «Серебряных стрел» — это разовая осечка или реальный уровень действующих чемпионов. Подводим основные итоги Гран-при Бахрейна.

«Мерседес»: осечка или утрата преимущества?

«Если удаётся выиграть в таких условиях — вкус победы ещё лучше!» — признался на подиуме Себастьян Феттель. Немец признал, что изначально «Феррари» планировала пойти на два пит-стопа, но, поняв тактику «Мерседесов», на командном мостике рискнули ограничиться одной остановкой. Феттелю, таким образом, нужно было продержаться на комплекте «софта» около 40 кругов. Задача сама по себе рискованная, а под давлением «Мерседеса» — и вовсе безумная. Но Феттель выдержал и завоевал красивую победу — уже 49-ю в своей карьере.

«Мерседес» начал проигрывать ещё в квалификации, когда отдал «Скудерии» весь первый ряд. Переиграть соперников на старте также не удалось, но задумка с одним пит-стопом на бумаге казалась выигрышным планом — не учтено было лишь то, что Феттель тоже откажется от второй остановки. При этом важно отметить, что Валттери Боттас далеко не сразу начал атаковать в полную силу: подопечные Тото Вольфа , похоже, были слишком уверены во втором пит-стопе немца. В конце финну не хватило буквально нескольких десятых, но, возможно, начни он прессинговать Себа раньше, и резина на его «Феррари» до финиша бы не дотянула. Так или иначе, это всего лишь одно поражение, а сезон — длинный. И куда более важный для Брэкли вопрос: почему «Мерседес» проиграл в квалификации? Ещё в пятницу Боттас жаловался, что на «суперсофте» команде не удаётся прибавить так же сильно, как соперникам, — а о проблемах на мягкой резине было известно ещё на тестах. И в итоге эта проблема поставила «Мерседес» в положение догоняющих ещё до старта гонки. Смогут ли инженеры «подружить» W09 с мягкими шинами — покажет Гран-при Китая.

«Хонда» поехала. И ещё как!

На Гран-при Бахрейна «Гонщиком дня» болельщики назвали Пьера Гасли — в своей седьмой гонке француз на «Торо Россо» приехал четвёртым, в одном шаге от подиума. Конечно, одна из причин такого успеха — сходы гонщиков «Ред Булл» и неудача Кими Райкконена , однако факт остаётся фактом — на протяжении всего уик-энда «Торо Россо» стабильно опережал «Хаас», «Рено» и «Макларен». И теперь нет сомнений, что «Торо Россо» наряду с этими командами включится в борьбу за четвёртое место Кубка конструкторов. Успех «Торо Россо» отмечают и в «Хаасе»: «Не знаю, с чем это связано — с мотором или аэродинамикой, но они сделали большой шаг», — заявил Кевин Магнуссен , которому тоже есть чем гордиться: пятое место и десять бахрейнских очков стали своего рода компенсацией за досадное поражение в Австралии. А вот к «Рено» и «Макларену» есть определённые вопросы, и в первую очередь они касаются квалификации. Так, французы уже второй этап подряд теряют позиции в третьем сегменте — и в Австралии, и в Бахрейне свой быстрейший круг «Рено» проезжает в Q2. Если бы не эти потери, «Рено» мог бы стартовать аккурат позади грандов… «Макларен» в Бахрейне и вовсе оказался самым медленным во втором сегменте. И пусть Алонсо радуется седьмому месту (и четвёртой позиции в чемпионате), этот результат во многом стал возможен из-за сходов более быстрых машин, а о прямой борьбе с «Ред Булл» пока не идёт и речи.

«Ред Булл»: шанс побороться за титул уплывает

Провал «Ред Булл» в Бахрейне можно сравнить разве что с австралийской неудачей «Хааса». С той лишь разницей, что Риккардо и Ферстаппен не проехали и пяти кругов. Риккардо сошёл уже на втором — отказала электроника, а Ферстаппен остановился с разбитой коробкой передач после контакта с Хэмилтоном. Макс обвинил в аварии британца, но справедливо отметить, что голландец совсем не оставил сопернику места. Впрочем, это уже неважно, сейчас главное для «Ред Булл» то, что уже после двух гонок отставание от лидеров очень велико.

В общем зачёте Риккардо и Ферстаппен идут седьмым и десятым и проигрывают Феттелю порядка 40 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает лишь четвёртую строчку — в 45 очках позади «Феррари». Это значит, что даже если Макс с Дэном оформят в Шанхае победный дубль, «Скудерия» всё равно останется впереди. Не лишним будет напомнить, что и в квалификациях «Ред Булл» в этом году ещё не поднимался выше четвёртого места.

«Зауберу» в Бахрейне удалось то, что не получилось у «Мерседеса: отыграться за счёт тактики одного пит-стопа. Маркус Эрикссон избрал тактику со стартом на „софте“ и длинным финальным отрезком на „медиуме“, и в какой-то момент швед выбрался на шестое место. И хотя „Заубер“ пока объективно не может сражаться на равных с „Рено“ и „Маклареном“, Эрикссон удержался девятым. Для Маркуса это первый финиш в топ-10 за два с половиной года — в последний раз он набирал очки в Монце-2015. Этого успеха Эрикссон добился как никогда вовремя, поскольку куда больше внимания привлекает его напарник Шарль Леклер , в то время как швед носит не самый почётный титул рента-драйвера и, по мнению многих, занимает место только благодаря спонсорам. Что ж, отметим, что помимо этих двух очков, Эрикссон ведёт в квалификационном противостоянии с напарником 2:0.

»Форс Индия» и «Уильямс»: на дне турнирной таблицы

Откровенно неудачно сезон-2018 начался для «Форс Индия» и «Уильямса», которые ещё пару лет назад (в случае проблем у лидеров) могли рассчитывать на подиум. После двух гонок «Форс Индия» и «Уильямс» на двоих набрали всего одно очко — для обеих команд это худший старт сезона за всю «турбогибридную» эру.