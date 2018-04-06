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В Бахрейне призывают к отмене Гран-при из-за нарушения прав человека
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В Бахрейне призывают к отмене Гран-при из-за нарушения прав человека 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Букмекеры.рф
В Бахрейне, где в этот уик-энд проходит второй этап сезона-2018 Формулы-1, идут протесты против гонки чемпионата мира. Протестующие призывают к отмене Гран-при из-за нарушения прав человека, сообщает Racing Clothesline.
По сообщению местных СМИ, протесты вспыхнули в Аль-Акре, примерно в 20 км к востоку от трассы, принимающей Формулу-1. Протестующие требуют поддержки Международной автомобильной федерации ФИА в деле привлечения мирового внимания к проблеме нарушения прав человека.
Напомним, в 2011 году Гран-при Бахрейна был отменён из-за аналогичных протестов, которы начались за месяц до гонки.
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