На Гран-при Бахрейна будет две зоны DRS

Организаторы Формулы-1 представили информацию о зонах активации подвижного элемента заднего антикрыла на трассе «Сахир», которая в ближайший уик-энд примет Гран-при Бахрейна.

Гонщики смогут использовать систему DRS на двух участках автодрома. Первая будет расположена на стартовой прямой, а точка детекции разрыва между пилотами для неё будет находиться до 14-го поворота трассы.

Вторая зона активации DRS традиционно будет находиться на обратной прямой трассы между 10-м и 11-м поворотами, а отрыв между пилотами станет фиксироваться в точке перед 9-м поворотом.