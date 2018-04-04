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На Гран-при Бахрейна будет две зоны DRS
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На Гран-при Бахрейна будет две зоны DRS 

Чемпионат.com 46 минут назад
Организаторы Формулы-1 представили информацию о зонах активации подвижного элемента заднего антикрыла на трассе «Сахир», которая в ближайший уик-энд примет Гран-при Бахрейна.
Гонщики смогут использовать систему DRS на двух участках автодрома. Первая будет расположена на стартовой прямой, а точка детекции разрыва между пилотами для неё будет находиться до 14-го поворота трассы.
Вторая зона активации DRS традиционно будет находиться на обратной прямой трассы между 10-м и 11-м поворотами, а отрыв между пилотами станет фиксироваться в точке перед 9-м поворотом.
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