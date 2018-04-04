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Карлос Сайнс: «Чтобы „Рено“ регулярно боролась за победу, нужно еще два-три года»
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Карлос Сайнс: «Чтобы „Рено“ регулярно боролась за победу, нужно еще два-три года» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот "Рено" Карлос Сайнс считает, что его команде будет непросто реализовать план главы концерна Карлоса Гона. Он потребовал, чтобы в 2018 году «Рено» приводила свои машины на подиум, а в 2020 году уже боролась за победу.
— Нужно помнить, что «Мерседес», "Феррари" и «Ред Булл» на шаг впереди всех, — цитирует F1i Сайнса. — А после них идут «Макларен» и «Рено». «Рено» инвестирует большие деньги в «Формулу-1». Привлечены многие специалисты, чтобы вернуть славное прошлое. Но чтобы побеждать на регулярной основе, нужно два или три года. И у меня есть уверенность в «Рено».
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