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Директор Williams Лоу: надеюсь, что Сироткин финиширует на Гран-при Бахрейна
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Директор Williams Лоу: надеюсь, что Сироткин финиширует на Гран-при Бахрейна 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Технический директор команды «Формулы-1» Williams Падди Лоу накануне второго этапа сезона в Бахрейне выразил надежду на то, что российскому пилоту команды Сергею Сироткину удастся провести всю гонку от старта до финиша.
"После неудачного выступления в Австралии мы надеемся на финиш Сергея в этой гонке, — сказал Лоу, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу конюшни. — Я знаю трассу в Бахрейне достаточно досконально и считаю, что она как раз подходит нашей машине. В связи с этим не могу дождаться старта гоночного уикенда".
Напомним, что на шестом кругу дебютной гонки в Австралии Сироткин сошел с дистанции из-за отказа тормозов и завершил выступления на Гран-при. Известно, что причиной поломки стало попадание в воздуховод полиэтиленового пакета. В связи с неудачной гонкой Лоу выразил свое разочарование.
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