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Гран-при Бахрейна Ф-1: можно ли догнать «Мерседес» и чего ждать Сироткину
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Гран-при Бахрейна Ф-1: можно ли догнать «Мерседес» и чего ждать Сироткину 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Гран-при Австралии оставил массу вопросов без ответов — сможет ли их дать гонка в Бахрейне?
В Австралии стартовал очередной сезон Формулы-1, однако множество вопросов относительно предстоящего чемпионата остались без ответа. Впереди — Гран-при Бахрейна, и мы надеемся, что гонка в пустыне даст больше пищи для размышлений. Каких ответов мы ждём от второй гонки сезона — в обзоре «Чемпионата».
А на этих машинах можно обгонять?
Если не считать первого круга, на Гран-при Австралии было всего пять обгонов, а на последней трети дистанции позиции не менялись вовсе. Что это было — особенности трассы в Альберт-парке или нынешние машины Формулы-1 в принципе не позволяют обгонять?
Автодром в Бахрейне с точки зрения обгонов гораздо проще трассы в Альберт-парке, а «Сахир» в последние годы не раз становился ареной напряжённых битв. Проблема, однако, в том, что на нынешних машинах преследовать соперника невероятно трудно — нехватка прижимной силы и возмущения воздуха ощущаются даже если другая машина в пяти секундах впереди.
В прошлом году во время гонки на «Сахире» обгонов было в два с лишним раза больше, чем в Австралии. Если в этом году ситуация повторится, а Бахрейн получится боевитым и зрелищным, то с Формулой-1 всё в порядке. Если нет, то зрителям придётся готовиться к целому сезону паровозных гонок.
«Мерседес» опять впереди планеты всей?
Гонку в Австралии выиграла «Феррари», но даже Себастьян Феттель, нынешний лидер чемпионата, признаёт: «Скудерии» повезло. При этом, несмотря на положение в общем зачёте, складывается полное ощущение, что «Мерседес» обладает солидным преимуществом — в квалификации Хэмилтон опередил ближайшего соперника на шесть с лишним десятых, а к моменту появления VSC британец комфортно «вёз» Райкконену порядка шести секунд.
Год назад на старте сезона «Мерседес» и «Феррари» сражались на равных, а порой «Скудерия» за счёт более гибких настроек шасси опережала «Серебряные стрелы». Если судить по гонке в Австралии, то «Феррари» отстаёт, а главными фаворитами остаются действующие чемпионы, но возможно мы ещё не видели истинного потенциала SF71H, и Гран-при Бахрейна должен дать больше ясности относительно расстановки сил среди лидеров.
Кроме того, «Ред Булл» в Австралии раскрылся не в полной мере: в квалификации гонщики допускали ошибки, Риккардо получил штраф в три позиции, а Ферстаппен проиграл на старте и сразу выпал из борьбы за подиум. На тестах в Барселоне и в пятничных тренировках в Мельбурне «Ред Булл» демонстрировал очень многообещающий темп на длинных отрезках — быть может этого хватит, чтобы в Бахрейне потрепать нервы лидерам.
«Хаас» теперь круче «Макларена» с «Рено»?
В Австралии «Хаасы» стартовали с третьей линии старта, а по ходу первых кругов гонки Магнуссен с Грожаном пробились в первую пятёрку. До финиша они, увы, не добрались — на пит-стопах возникли проблемы с гайками, но теперь весь паддок задаётся вопросом: что это было?
В Австралии «Хаас» оказался быстрее «Макларена» и «Рено», которым специалисты пророчили борьбу за четвёртое место. Американские машины опережали даже «Ред Булл», одного из трёх непререкаемых грандов первенства. Что же будет во второй гонке: «Хаас» снова окажется самым быстрым из середняков? Или всё-таки это был разовый выстрел?
Например, Фернандо Алонсо утверждает, что их следующая цель — «Ред Булл». Испанец остался доволен пятым местом в Мельбурне и отмечает, что до первой тройке его команде остался один шаг. «Рено» ведёт себя скромнее, Хюлькенберг даже заявил, что французы сейчас отстают от лидеров ещё больше, чем раньше. Интересно, что скажут Алонсо с Нико, если в Бахрейне «Хаас» снова окажется быстрее?
«Уильямс»: разовая осечка или признак кризиса?
Для «Уильямса» первый этап сезона стал своего рода холодным душем: для Гроува это был первый Гран-при Австралии без очков в «турбогибрдную» эру. Лэнс Стролл после финиша на 14-м месте заявил, что у команды «несколько проблем», которые необходимо решить как можно быстрее. Сергей Сироткин, в свою очередь, отметил, что FW41 — неплохая, но требуется время, чтобы её понять.
В Бахрейне «Уильямс» в последние годы выступает успешно: три подряд двойных финиша в топ-10 с 2014 по 2016 годы и шестое место Фелипе Массы в прошлом сезоне. Сможет ли команда выйти на этот уровень ко второй гонке сезона, зависит от того как пройдут тренировки и удастся ли инженерам сложить полную картину поведения автомобиля. В этот уик-энд сделать это будет непросто: гонка пройдёт вечером, а две из трёх сессий свободных заездов — днём.
Как там «Хонда»?
Неприятным сюрпризом первая гонка сезона стала и для «Торо Россо». Неплохая форма на предсезонных тестах обнадёжила Фаэнцу, но по приезду в Австралию выяснилось, что Пьер Гасли и Брендон Хартли находятся ближе к концу пелотона, а в гонке на одной из машин отказал двигатель. И, пожалуй, именно отказ мотора стал главной неприятностью команды — пять команд не набрали очки, но силовая установка сломалась только у одной.
Гонка в Бахрейне станет для японских мотористов новым испытанием — год назад из-за проблем с двигателями до финиша не добрались оба «Макларена». Если отказы продолжатся, значит, «Хонда» провалила начало сезона, а слухи о переходе «Ред Булл» на японские моторы поутихнут. Но если в жарком Сахире обе «Торо Россо» доедут до финиша, это станет признаком прогресса и добавит команде уверенности.
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