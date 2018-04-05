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Сироткин: «В Бахрейне все начнем с нуля, попробуем вернуть уверенность в свои силы»
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Сироткин: «В Бахрейне все начнем с нуля, попробуем вернуть уверенность в свои силы» 

SPORT24.ru 15 минут назад
Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от этапа Формулы-1 в Бахрейне.
«Не могу дождаться начала уик-энда. Этап в Мельбурне выдался тяжелый, и я чувствую, что нам нужна еще одна попытка, чтобы вернуться на позиции, которых, как мы думаем, команда заслуживает.
В Бахрейне мы все начнем с нуля и постараемся вернуть уверенность в свои силы. Я довольно хорошо знаю трассу и считаю, что она подходит нашей машине, на ней могут раскрыться сильные стороны FW41. Хочется поскорее вернуться за руль — посмотрим, что мы сможем сделать», — цитирует Сироткина.
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