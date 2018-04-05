Честер: в средней группе борются «Рено», «Хаас» и «Макларен»

Технический директор «Рено» Ник Честер считает, что в начале сезона-2018 в Формуле-1 в средней группе пелетона борются всего три команды.

«Гран-при Австралии хоть и не самый показательный этап, но там стало ясно, что в лидирующей группе вновь три команды. Ну а в средней группе борются «Рено», «Хаас» и «Макларен» — эти команды ведут сражение за четвёртое место в гонке и чемпионате. Это интересный для нас вызов и мы приложим все усилия, чтобы сделать всё правильно и стать лучшими», — сказал Честер сайту команды.