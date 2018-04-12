Ферстаппен и Сайнс слабо начали новый сезон Формулы-1

Квята убрали — и пилоты «Ред Булл» посыпались. (События не связаны, но позлословить можно.)

Сезон-2018 Формулы-1 стартовал для «Ред Булл» крайне неудачно: ни одного подиума в двух гонках при двойном сходе в Бахрейне. «Быки» по традиции начали критиковать «Рено» , однако пора бы взглянуть и на собственное хозяйство: четыре из пяти пилотов, принадлежащих «Ред Булл», слабо начали чемпионат. Хельмут Марко , что происходит?

Наиболее явный и яркий провал мы наблюдаем в исполнении главной звезды мини-пелотона «Ред Булл» — Макса Ферстаппена. Всего за два Гран-при он допустил целую серию серьёзных ошибок, за которые многие другие пилоты уже были бы подвергнуты жёсткой критике. Нервы голландца руководство пока бережёт.

Вспомним: в Австралии Ферстаппена развернуло в дебюте гонки, после чего он финишировал только шестым. Голландец всё свалил на повреждения машины, вот только откуда они взялись? Правильно — кто-то слишком сильно атаковал бордюры.

Ладно, проехали. В Бахрейне Макс разбил машину в первом сегменте квалификации и стартовал только 15-м. Виновные? Голландец валит на двигатель, который вдруг обрёл в повороте дополнительную мощность в 150 л.с. Обладатель такого же мотора «Рено» Нико Хюлькенберг очень удивился подобному удивлению — мол, мне бы кто дал столько бонусных «лошадок»…

Наконец, в гонке Ферстаппен пошёл в красивую атаку на Льюиса Хэмилтона , но уже в завершающей стадии не отказал себе в удовольствии выдавить «Мерседес» на обочину. К удивлению Макса, британец не отрулил и пропорол антикрылом колесо «Ред Булл». О`кей, не будем называть это явной ошибкой Ферстаппенна — риск при обгонах всегда есть, просто не повезло. Но это уже третий инцидент за два Гран-при. Многовато для пилота, который должен вернуть «Ред Булл» чемпионский титул.

На фоне напарника у Даниэля Риккардо всё не так плохо. Но и австралиец в первых двух Гран-при не был безупречен. В Мельбурне Даниэль стабильно уступал в квалификации Ферстаппену, а до этого получил обидный штраф за превышение скоростного режима под красными флагами. Тенденция, при которой Риккардо по субботам медленнее Макса, наметилась ещё в 2017-м — и пока не желает исчезать. Может, Даниэль уже впал в некоторую летаргию на фоне возможного ухода из команды? Хотя сам Риккардо отрицает, что о чём-либо договорился с «Феррари» . Так или иначе, по сравнению с сезонами, когда Дэн партнёрствовал с Феттелем и Квятом, его звезда горит уже не столь ярко — самый момент что-то менять.

Загадка Сайнса

Карлос Сайнс перед стартом чемпионата считался безальтернативным претендентом на право замены Риккардо в «Ред Булл» в случае ухода Даниэля из команды. Однако никто не задавался вопросом, как поступят Марко и Хорнер, если Сайнс в сезоне-2018 окажется медленнее Нико Хюлькенберга. Не начнут ли руководители в такой ситуации сомневаться и поглядывать на гонщиков «Торо Россо» или кого-то неожиданного со стороны?

И вот два первых Гран-при сезона явно не сыграли на руку Карлосу: оба раза он проиграл Нико и в квалификации, и в гонке, причём в Бахрейне Сайнс существенно уступал напарнику. Впрочем, есть оправдания: если на «Сахире» всё было объективно плохо, то в Мельбурне Карлос запросто мог опередить Хюлькенберга. Испанец смотрелся сильнее весь уик-энд — аккурат до Q3, где внезапно потерял скорость. Ну а дальше — смешная со стороны, но неприятная изнутри ситуация, когда в день гонки Сайнс умудрился отравиться бананом и страдал из-за системы, подававшей питьевую жидкость. Тут уж не до обгонов Халка. Так или иначе, в итоге имеем два поражения, причём второе — в стиле прошлогоднего Джолиона Палмера. Для Карлоса крайне желательно отыграться уже в Шанхае, а иначе Марко начнёт активнее присматриваться к Гасли

У Хартли синдром Квята?

Проблема номер четыре: Брендон Хартли в Бахрейне был вчистую разгромлен напарником. Пока Пьер Гасли мчал к четвёртому месту, Брендону мешали птицы, запоздавшие обновления и слишком боевитый Перес. На фоне Гасли чемпион WEC пока выглядит серой мышкой, не доказавшей обоснованность возвращения в программу «Ред Булл».

Правда, есть и теория заговора. Не правда ли, проблемы Хартли в сравнении с успехами Гасли очень напоминают происходившее в «Торо Россо» сезон назад? А ведь Брендон как раз получил в наследство бригаду инженеров, которая вместе с Квятом далеко не всегда могла приручить болид в решающий момент. Совпадение — или «телята» не в состоянии поддерживать на одинаково высоком уровне два автомобиля? Будет очень любопытно проследить за этим, ну а пока новозеландец явно не в ударе.

В общем, из пяти представителей «Ред Булл» по итогам двух этапов в порядке оказался лишь Пьер Гасли — да и то не стоит забывать, что в квалификации Гран-при Австралии француз вылетел и занял 20-е место. Так что кое-кто имеет все основания ехидно улыбнуться, работая на симуляторе в Маранелло.