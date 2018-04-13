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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Китая Формулы-1, Сироткин — 16-й
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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Китая Формулы-1, Сироткин — 16-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Британец опередил финнов — представителя «Феррари» Кими Райкконена и Валттери Боттаса на «Мерседесе». Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 16-м.
Формула-1. Гран-при Китая. Вторая пятничная тренировка 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:33.482 2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.007 3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.033 4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.108 5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.341 6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +0.831 7. Кевин Магнуссен (Haas) +0.976 8. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +0.991 9. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.075 10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.150 11. Серхио Перес (Force India) +1.310 12. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +1.367 13. Эстебан Окон (Force India) +1.392 14. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.681 15. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.851 16. Сергей Сироткин (Williams) +1.858 17. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.142 18. Шарль Леклер (Sauber) +2.434 19. Ромен Грожан (Haas) +2.989 20. Лэнс Стролл (Williams) +3.665.
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