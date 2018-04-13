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Хэмилтон и Ферстаппен помирились после инцидента в Бахрейне

Гелаэль прошёл подгонку сиденья на базе «Торо Россо» в Фаенце

Сироткин — болельщикам: мы не опускаем руки, спасибо всем за поддержку