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Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Китая
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Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Китая 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике на третьем этапе Гран-при «Формулы-1» в Китае, сообщает "Советский спорт".
Время лучшего круга британского гонщика — одна минута 33,482 секунды. Второй результат показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Третьим стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильям» занял 16-е место.
Формула-1. Гран-при Китая. Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:33.482  2. Кими Райкконен ("Феррари") — +0.007  3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0.033  4. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0.108  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0.341  6. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +0.831  7. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +0.976  8. Карлос Сайнс-младший ("Рено") — +0.991  9. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +1.075  10. Фернандо Алонсо ("Макларен") — +1.150  11. Серхио Перес ("Форс Индия") — +1.310  12. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +1.367  13. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1.392  14. Стоффель Вандорн ("Макларен") — +1.681  15. Брендон Хартли ("Торо Россо") — +1.851  16. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1.858  17. Маркус Эрикссон ("Заубер") — +2.142  18. Шарль Леклер ("Заубер") — +2.434  19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2.989  20. Лэнс Стролл ("Уильямс") — +3.665.
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