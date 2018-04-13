Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Китая 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике на третьем этапе Гран-при «Формулы-1» в Китае, сообщает "Советский спорт".
Время лучшего круга британского гонщика — одна минута 33,482 секунды. Второй результат показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Третьим стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильям» занял 16-е место.
Формула-1. Гран-при Китая. Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:33.482 2. Кими Райкконен ("Феррари") — +0.007 3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0.033 4. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0.108 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0.341 6. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +0.831 7. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +0.976 8. Карлос Сайнс-младший ("Рено") — +0.991 9. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +1.075 10. Фернандо Алонсо ("Макларен") — +1.150 11. Серхио Перес ("Форс Индия") — +1.310 12. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +1.367 13. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1.392 14. Стоффель Вандорн ("Макларен") — +1.681 15. Брендон Хартли ("Торо Россо") — +1.851 16. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1.858 17. Маркус Эрикссон ("Заубер") — +2.142 18. Шарль Леклер ("Заубер") — +2.434 19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2.989 20. Лэнс Стролл ("Уильямс") — +3.665.