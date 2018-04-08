Льюис Хэмилтон: «Феррари» была слишком быстра" 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ему будет непросто прорваться на лидирующие позиции в гонке «Гран-при Бахрейна». Из-за замены коробки передач британец стартует девятым.
— Конечно, будет непросто. Мы хотели быть первыми в квалификации, чтобы потерять как можно меньше, — цитирует F1i Хэмилтона. — Но "Феррари" была слишком быстрой. И я не провел лучшие свои круги, не использовав хорошо шины. Сделаю все, чтобы вернуться в борьбу. С «софтом» я могу подольше провести первый отрезок на трассе. Посмотрим, как это поможет. Вероятны несколько стратегий. Сыграть на нас может и появление машины безопасности. Постараюсь попасть в тройку.