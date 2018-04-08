Льюис Хэмилтон: «Феррари» была слишком быстра"

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ему будет непросто прорваться на лидирующие позиции в гонке «Гран-при Бахрейна». Из-за замены коробки передач британец стартует девятым.