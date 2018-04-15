Россиянин Сироткин финишировал 15-м на Гран-при Китая «Формулы-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин занял 15-е место по итогам гонки Гран-при Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Этот результат стал лучшим в карьере россиянина.

Победу одержал австралийский гонщик команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занят гонщик «Мерседеса» Вальтери Боттас. Третьим к финишу пришел пилот «Феррари» Кими Райконен. Обладетель поул-позиции по итогам квалификации Себастьян Феттель на «Феррари» финишировал восьмым.

Автоспорт. Формула-1. Гран-при Китая

1. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 56 кругов

2. Вальтери Боттас ("Мерседес") — +8.894 3. Кими Райконен ("Феррари") — +9.637…

8. Себастьян Феттель ("Феррари") — +35.286 …

15. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +58.241