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Сироткин прокомментировал 16-е место в квалификации Гран-при Китая
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Сироткин прокомментировал 16-е место в квалификации Гран-при Китая 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик команды «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал свое выступление в квалификации на третьем этапе чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Китая, сообщает ТАСС.
"Мы были очень близки к тому, чтобы пройти во второй сегмент. Нам удалось неплохо прибавить в сравнении с Гран-при Бахрейна. Думаю, мы продолжает плодотворно работать.
В третьей тренировке я стал десятым, что экстраординарно, учитывая нынешнюю форму команды. При этом даже в квалификации был показан неплохой результат", — приводит слова Сироткина официальный сайт «Уильямса».
Ранее сообщалось, что Сироткин стал 16-м в квалификации. Поул-позицию завоевал немец Себастьян Феттель из "Феррари".
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