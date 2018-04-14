Сироткин стал 16-м в квалификации Гран-при Китая 

Гощик "Феррари" Себастьян Феттель завоевал выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», сообщает ТАСС.
Второе время показал его напарник по команде, Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время и опередив своего напарника по команде канадца Лэнса Стролла.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.31,095 2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,087 3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,530 4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,580 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,701 6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +1,853 7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,437 8. Серхио Перес ("Форс Индия") +1,663 9. Карлос Сайнс ("Рено") +1,724 10. Ромен Грожан ("Хаас") +1,760 11. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.32,986 12. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 1.33,057 13. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 1.33,232 14. Стоффель Вандорн ("Макларен") — 1.33,505 15. Брендон Хартли ("Торо Россо") — 1.33,795 16. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.34,062 17. Пьер Гасли ("Торо Россо") — 1.34,101 18. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 1.34,285 19. Шарль Леклер ("Заубер") — 1.34,454 20. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1.34,914