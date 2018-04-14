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Сироткин стал 16-м в квалификации Гран-при Китая
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Сироткин стал 16-м в квалификации Гран-при Китая 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Гощик "Феррари" Себастьян Феттель завоевал выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», сообщает ТАСС.
Второе время показал его напарник по команде, Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время и опередив своего напарника по команде канадца Лэнса Стролла.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.31,095  2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,087  3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,530  4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,580  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,701  6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +1,853  7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,437  8. Серхио Перес ("Форс Индия") +1,663  9. Карлос Сайнс ("Рено") +1,724  10. Ромен Грожан ("Хаас") +1,760  11. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.32,986  12. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 1.33,057  13. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 1.33,232  14. Стоффель Вандорн ("Макларен") — 1.33,505  15. Брендон Хартли ("Торо Россо") — 1.33,795  16. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.34,062  17. Пьер Гасли ("Торо Россо") — 1.34,101  18. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 1.34,285  19. Шарль Леклер ("Заубер") — 1.34,454  20. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1.34,914
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