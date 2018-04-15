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Сироткин стартует с 16-го места на Гран-при Китая
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Сироткин стартует с 16-го места на Гран-при Китая 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин стартует с 16-го места на Гран-при Китая. Об этом сообщает «Советский спорт».
Партнер россиянина Лэнс Стролл занял 18-ю позицию.
Поул-позишн по итогам квалификации завоевал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель. Также с первого ряда в гонку уйдет его партнер Кими Райконен.
Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стартует с четвертой позиции.
Сама гонка пройдет 15 апреля в 9:10 утра по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию Гран-при Китая.
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