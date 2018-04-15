Сироткин стартует с 16-го места на Гран-при Китая

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин стартует с 16-го места на Гран-при Китая. Об этом сообщает «Советский спорт».

Партнер россиянина Лэнс Стролл занял 18-ю позицию.

Поул-позишн по итогам квалификации завоевал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель . Также с первого ряда в гонку уйдет его партнер Кими Райконен.

Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стартует с четвертой позиции.

Сама гонка пройдет 15 апреля в 9:10 утра по московскому времени.