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Роберт Кубица: «Стролл чаще обращается с вопросами, чем Сироткин»
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Роберт Кубица: «Стролл чаще обращается с вопросами, чем Сироткин» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Резервный гонщик «Уильямса» Роберт Кубица отметил, что не считает себя учителем для молодых пилотов команды. Основными гонщиками «Уильямса» в этом сезоне являются молодые Лэнс Стролл и Сергей Сироткин.
— Не сказал бы, что я учитель, а они — ученики, — цитирует TVP Sport Кубицу. — Но у них мало опыта. В «Формуле-1» всегда тяжело начинать путь. Они подходят ко мне с вопросами. Лэнс чаще, чем Сергей. Это никак не связано с нашими отношениями. Возможно, Лэнс просто знает, что нужно спросить, поскольку дольше выступает в «Формуле-1».
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