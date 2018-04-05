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F1 eSports: Киберспортсмены выходят на «трассы» Гран-при
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F1 eSports: Киберспортсмены выходят на «трассы» Гран-при 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Ровно неделя остается до старта Чемпионата F1 eSports Series 2018 по киберспорту, в котором за звание лучшего виртуального гонщика планеты будут бороться представители всех команд Формулы-1 за исключением Ferrari. В этом году участники Чемпионата будут соревноваться на трех платформах PC, PlayStation 4 и XBox One. В состав каждой команды войдут по три геймера, которые определятся по итогам четырех квалификационных этапов. В ходе квалификации киберспортсменам предстоит проехать последние пять кругов Гран-при Китая, пилотируя прошлогодний болид Mercedes W08 EQ Power+ Валттери Боттаса.
Напомним, что первым чемпионом серии F1 eSports, организатором которой выступил новый владелец коммерческих прав на Формулу-1 компания Liberty Media совместно с британским разработчиком компьютерных симуляторов Codemasters, стал англичанин Брендон Ли. В прошлогоднем финале, проходившем в Абу-Даби, 18-летний киберспортсмен из Великобритании сумел вырвать победу на последнем круге, пилотируя виртуальный болид Toro Rosso Даниила Квята.
Отметим, что призовой фонд соревнований в этом году составит 200 тысяч долларов.
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