Лёб сошёл на СУ2 Ралли Корсики

Легендарный гонщик чемпионата мира по классическому ралли, девятикратный чемпион WRC француз Себастьен Лёб, выступающий в составе заводской команды «Ситроен», сошёл на втором спецучастке Ралли Корсики.

Пилот допустил ошибку в левом повороте — автомобиль вылетел с трассы по прямой и оказался в глубокой канаве, откуда его невозможно было вытолкать при помощи болельщиков. Команда подтвердила сход экипажа, отметив, что ни пилот, ни штурман не пострадали.

Посмотреть фото можно на официальной странице WRC в «Твиттере».