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Лёб сошёл на СУ2 Ралли Корсики
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Лёб сошёл на СУ2 Ралли Корсики 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Легендарный гонщик чемпионата мира по классическому ралли, девятикратный чемпион WRC француз Себастьен Лёб, выступающий в составе заводской команды «Ситроен», сошёл на втором спецучастке Ралли Корсики.
Пилот допустил ошибку в левом повороте — автомобиль вылетел с трассы по прямой и оказался в глубокой канаве, откуда его невозможно было вытолкать при помощи болельщиков. Команда подтвердила сход экипажа, отметив, что ни пилот, ни штурман не пострадали.
Посмотреть фото можно на официальной странице WRC в «Твиттере».
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