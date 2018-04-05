Британский гонщик «Ситроена» Крис Мик стал быстрейшим на шейкдауне Ралли Корсики. Второе время показал норвежец Андреас Миккельсен из «Хёндэ», третьим оказался его напарник по команде бельгиец Тьерри Нёвиль. Действующий чемпион француз Себастьен Ожье на «Форде» установил пятое время, а вернувшийся в WRC Себастьен Лёб на «Ситроене» стал седьмым.
WRC. Ралли Корсики. Шейкдаун:
1. Крис Мик («Ситроен») — 4:00.8 2. Андреас Миккельсен («Хёндэ») — 4:03.0 3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 4:03.8 4. Дани Сордо («Хёндэ») — 4:04.3 5. Себастьен Ожье («Форд») — 4:05.1 6. Эльфин Эванс («Форд») — 4:06.1 7. Себастьен Лёб («Ситроен») — 4:06.4 8. Отт Тянак («Тойота») — 4:08.5 9. Яри-Матти Латвала («Тойота») — 4:08.5 10. Эсапекка Лаппи («Тойота») — 4:08.6