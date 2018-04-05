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Стартовала продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1»
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Стартовала продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Продажа билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи стартовала в четверг. Об этом на пресс— конференции сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Сегодня объявляется старт продаж билетов на Гран-при России, — сказал Козак. — Пустых мест не будет. Это уже пятый Гран-при России в истории".
"Цены на билеты стартуют от 3990 рублей, до 5 июня их можно приобрести со скидкой от 20% до 39%, в зависимости от выбора трибуны. Гонки будут проходить в бархатный сезон — что лучше можно придумать для болельщиков? — сказал генеральный директор "Росгонок" (промоутерской компании, выступающей в роли организатора Гран-при — прим. ТАСС) Алексей Титов. — Мы провели детальное исследование целевой аудитории — более 5 тысяч респондентов, и это позволило сформировать более четкую позицию, чего публика хочет".
Генеральный директор "Росгонок" также отметил, что в программу этапа Гран-при могут вернуться авиа-шоу и мотофестиваль.
"Во первых, мы вернули гонки поддержки — "Формулу-2" и GP3, теперь в каждом серии мы можем болеть за своих пилотов, — сообщил Титов. — Работаем над тем, чтобы вернуть в программу авиашоу, авто— и мотофестиваль. Пытаемся перезагрузить концертную программу, хотим загрузить стадион "Фишт" лучшими российскими рок-звездами".
В 2018 году Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.
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 Ещё 6 источников 
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