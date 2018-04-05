В Сочи назовут трибуну автодрома в честь 22-летнего пилота «Формулы-1»

"С этого года трибуна Т1 будет названа в честь Сироткина", — сказал гендир.

Соседние трибуны Т2 и Т3 носят имена двух других российских гонщиков, выступавших в качестве боевых пилотов в «Формуле-1», — Виталия Петрова и Даниила Квята.

Сироткин дебютировал в «королевских» гонках в сезоне-2018. В первой гонке он не сумел финишировать из-за проблем с тормозами.