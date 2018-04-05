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В Сочи назовут трибуну автодрома в честь 22-летнего пилота «Формулы-1»
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В Сочи назовут трибуну автодрома в честь 22-летнего пилота «Формулы-1» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: @sergeysirotkin_official
Генеральный директор российского этапа «Формулы-1» Алексей Титов сообщил, что одна из трибун автодрома Сочи будет носить имя 22-летнего российского пилота Сергея Сироткина. Слова Титова приводит ТАСС.
"С этого года трибуна Т1 будет названа в честь Сироткина", — сказал гендир.
Соседние трибуны Т2 и Т3 носят имена двух других российских гонщиков, выступавших в качестве боевых пилотов в «Формуле-1», — Виталия Петрова и Даниила Квята.
Сироткин дебютировал в «королевских» гонках в сезоне-2018. В первой гонке он не сумел финишировать из-за проблем с тормозами.
Ранее Сергей дал эксклюзивное интервью "Газете.Ru", в котором порассуждал о престиже российских пилотов в «Формуле-1».
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