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Хэмилтон порадовался грид-гёрлз в Монако, но затем удалил сообщение
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Хэмилтон порадовался грид-гёрлз в Монако, но затем удалил сообщение 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз оказался замешан в истории, связанной с его сообщениями в социальных сетях. В пятницу британец опубликовал в своих «Сториз» в «Инстаграме» скриншот новости, сообщающей о возвращении грид-гёрлз на Гран-при Монако Формулы-1. Хэмилтон сопроводил скриншот подписью — «Спасибо, Иисус!» Однако довольно быстро Льюис удалил данную запись. Возможно, четырёхкратный чемпион мира начал опасаться реакции со стороны ряда структур, которые активно выступают за запрет грид-гёрлз во всех гоночных сериях.
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