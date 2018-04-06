Хэмилтон порадовался грид-гёрлз в Монако, но затем удалил сообщение 

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз оказался замешан в истории, связанной с его сообщениями в социальных сетях. В пятницу британец опубликовал в своих «Сториз» в «Инстаграме» скриншот новости, сообщающей о возвращении грид-гёрлз на Гран-при Монако Формулы-1. Хэмилтон сопроводил скриншот подписью — «Спасибо, Иисус!» Однако довольно быстро Льюис удалил данную запись. Возможно, четырёхкратный чемпион мира начал опасаться реакции со стороны ряда структур, которые активно выступают за запрет грид-гёрлз во всех гоночных сериях.