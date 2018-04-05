На Гран-при Монако Формулы-1 вернутся грид-гёрлз

На один из этапов Формулы-1 вернутся грид-гёрлз, от которых чемпионат мира ранее отказался. О возвращении девушек на стартовую решётку рассказал президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боэри.

«У нас хорошие отношения с Liberty Media: они понимают, что Монако — это не Спа или Монца. У нас нет проблем с Liberty Media, за исключением вопроса с грид-гёрлз. Они будут здесь, на решётке, но не будут держать таблички с именами пилотов. Они красивые, и камеры вновь будут направлены на них», — приводит слова Боэри Monaco-Matin.