Ещё
На «Гран-при Монако» грид-герлз вернутся в «Формулу-1»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Гран-при Монако» грид-герлз вернутся в «Формулу-1» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Автомобильный клуб Монако (АСМ), занимающийся организацией «Гран-при Монако», договорился об участии грид-герлз в предстартовых процедурах перед гонкой. Ранее владельцы «Формулы-1» отказались от использования девушек для преставления гонщиков на стартовой решетке, поскольку это якобы противоречит ценностям автоспорта.
— У нас хорошие отношения с Liberty Media, — цитирует F1i главу АСМ Мишеля Бори. — Они понимают, что Монако это не Монца и не Спа. Здесь зрители смотрят гонки со своих яхт с бокалом шампанского, а не жуя колбасу на трибунах. У нас нет никаких проблем с владельцами «Формулы-1». Разве что эта история с девушками. Но наши аргументы услышаны, и грид-герлз на «Гран-при Монако» будут.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Козак: "Цена на билеты "Гран-При России" начинается от 3990 рублей" Дмитрий Козак: "Попробуем вернуть грид-герлз в Сочи" Роберт Кубица: "Стролл чаще обращается с вопросами, чем Сироткин"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»259
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение