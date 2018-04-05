На «Гран-при Монако» грид-герлз вернутся в «Формулу-1»

Автомобильный клуб Монако (АСМ), занимающийся организацией «Гран-при Монако», договорился об участии грид-герлз в предстартовых процедурах перед гонкой. Ранее владельцы «Формулы-1» отказались от использования девушек для преставления гонщиков на стартовой решетке, поскольку это якобы противоречит ценностям автоспорта.

— У нас хорошие отношения с Liberty Media, — цитирует F1i главу АСМ Мишеля Бори. — Они понимают, что Монако это не Монца и не Спа. Здесь зрители смотрят гонки со своих яхт с бокалом шампанского, а не жуя колбасу на трибунах. У нас нет никаких проблем с владельцами «Формулы-1». Разве что эта история с девушками. Но наши аргументы услышаны, и грид-герлз на «Гран-при Монако» будут.