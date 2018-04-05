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Глава «Росгонок» назвал преждевременным переход сочинского этапа «Формулы-1» в ночной режим
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Глава «Росгонок» назвал преждевременным переход сочинского этапа «Формулы-1» в ночной режим 

Rambler News Service 1 час назад
Переход сочинского этапа «Формулы-1» в ночной режим гонки является преждевременным, заявил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.
«Мы ведём переговоры с компаниями, которые могут технически обеспечить нам такую возможность. Это существенные финансовые вливания. Поэтому нужно оценивать коммерческую составляющую таких изменений», — сказал Титов.
По его словам, преимуществом сочинского этапа также является пейзаж, который открывается с трибуны автотрассы.
«Возможно, уходить в ночную гонку преждевременно. Но как только у нас появится коммерческая выгода от такого перехода, я думаю, что мы пересмотрим свою позицию», — резюмировал Титов.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак оценивал затраты на проведение ночного заезда Гран-при «Формулы-1» в России в 300 млн руб.
Контракт на проведение Гран-при «Формулы-1» в России был подписан в 2010 году и рассчитан до 2020 года с опционом на продление. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.
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