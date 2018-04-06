Формула 1. Гран-при Австралии 2018 — отчёт о гонке

Ну вот и началось. После четырёхмесячного межсезонья, которое включало презентации, пресс-конференции и предсезонные тесты, в Австралии прошёл первый этап нового, уже 69-го чемпионата мира по гонкам в классе «Формула 1». И был он как будто под копирку списан с Гран-при Австралии 2017 года.

Но сначала немного полезной информации. Как уже неоднократно сообщалось, в 2018 году команды, пилотов и болельщиков ждёт 21 этап — вместо закрытого Гран-при Малайзии, в календарь вошли гонки во Франции и Германии. Участие в них примут 10 коллективов и 20 гонщиков, среди которых четыре новичка.

Впервые в качестве боевых пилотов в чемпионате примут участие Сергей Сироткин Шарль Леклер — россиянин выступает за Williams Martini Racing, а монегаск за Alfa Romeo Sauber F1 Team. Новичками можно смело назвать и гонщиков Toro Rosso Пьера Гасли и Брендона Хартли — несколько гонок в конце прошлого сезона не в счёт. И дебютантов и матёрых пилотов «Формулы 1» в 2018 году на старт впервые вывели грид-кидз — дети заняли место уволенных грид-гёрлз.

Накануне гонки прошла квалификация, в которой лучшим, уже 7-й раз в Австралии, стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе и третье места на старте достались гонщикам Ferrari Кими Райкконену и Себастьяну Феттелю. Лишь два пилота потеряли места на старте — штраф в три позиции получил Даниэль Риккардо (Red Bull), а Валттери Боттаса (Mercedes) наказали потерей пяти мест за замену коробки передач после аварии, в которую он попал в третьем сегменте квалификации.

Как оказалось, Гран-при Австралии по-прежнему не любит гонщиков из России. Помните, в 2015 и 2016 годах из-за проблем с техникой не смог стартовать выступавший тогда за Red Bull Даниил Квят . В 2018-м другой россиянин — Сергей Сироткин, смог проехать всего 7 кругов — больше не позволили отказавшие на болиде Williams тормоза. Следом за ним сошёл пилот Sauber Маркус Эрикссон — у него возникли проблемы с рулевым управлением.

Ещё через несколько кругов закончилась гонка для Пьера Гасли из Toro Rosso — здесь слабым звеном стала СУ Honda. Но настоящей катастрофой обернулся Гран-при Австралии для команды Haas — с разницей в один круг гонку досрочно закончили оба пилота. Сначала остановился Кевин Магнуссен , а затем и Ромен Грожан . Причиной стали плохо прикрученные после пит-стопа колёса — у обоих гонщиков! Напомним, в прошлом году в Австралии пилоты Haas также не смогли финишировать.

И именно момент остановки болидов Haas стал переломным моментом в гонке. Для того, чтобы убрать машины с трассы, был активирован режим виртуального пейс-кара (VSC), чем сразу же воспользовались в Ferrari, отправив Себастьяна Феттеля менять резину. После пит-стопа немец выехал на трассу перед Льюисом Хэмилтоном, который сменил шины до остановкии Haas — в итоге Феттель так и не дал Хэму обогнать себя и добрался до финиша первым. Второе место досталось пилоту Mercedes, а замкнул ТОП-3 Кими Райкконен.

Как после гонки прокомментировал данную ситуацию глава Mercedes Тото Вольф , всё случилось из-за сбоя программы, которая прогнозирует развитие событий на трассе в том или ином случае. По данным ПО, даже в режиме VSC Хэмилтон должен был выехать перед Феттелем, ибо у него был необходимый временной запас. Но в реальности, времени у Льюиса оказалось недостаточно. Болельщики в соцсетях поминают аварию Боттаса в квалификации, что, по их мнению, привело к отсутствию у Хэмилтона своеобразного защищённого тыла. Хотя, тут в памяти всплывает 2017-й, когда Феттель, «зажатый» между двумя «Мерседесами», смог выиграть гонку. Если же отбросить все домыслы — Себу просто повезло с VSC, а Хэму нет.

Что же касается других результатов, то в 2018-м году Гран-при Австралии был более благосклонен к гонщикам — в прошлом году до финиша не смогли доехать 7 гонщиков, а в этом только пять. Из 15-ти пилотов, увидевших клетчатый флаг, до очков не добрались Серхио Перес и Эстебан Окон (оба Force India), Шарль Леклер (Sauber), Лэнс Стролл (Williams) и Брендон Хартли (Toro Rosso).

Среди тех, кто заехал в очковую «десятку» стоит особо отметить Валттери Боттаса, который пробрался с 15-й позиции на 8-е, и Даниэля Риккардо (Red Bull), который с 8-й позиции поднялся на 4-е место. Пятым финишировал Фернандо Алонсо (McLaren), который до самого финиша отбивал атаки Макса Ферстаппена (Red Bull), ставшего шестым. Седьмое место досталось Нико Хюлкенбергу Renault ). На экране ТВ, кстати, весьма забавно было смотреть, как едут три болида с французскими моторами, и никто никого не обгоняет. Замкнули ТОП-10 ещё два пилота, управлющие болидами с моторами «Рено» — это Стоффель Вандорн (McLaren) и Карлос Сайнс-младший (Renault).

Итак, как и год назад, начинают серебрянные, а выигрывают красные. Себастьян Феттель опять становится первым в личном зачёте, набрав первые 25 очков в сезоне. И тут главное, особенно для поклонников Ferrari, чтобы начало нового сезона не совсем точно повторяло прошлый чемпионат, в котором парни из Маранелло, как говорится, «начали за здравие, а кончили за упокой», растеряв к середине сезона практически всё преимущество, полученное после первых гонок. Ибо Mercedes под микроскопом изучит каждую секунду Гран-при Австралии, и на следующем этапе постарается взять реванш. Хэмилтон, чрезвычайно расстроенный после гонки, уж в любом случае. Так что Гран-при Бахрейна, который пройдёт с 6 по 8 апреля, будет жарким. Во всех смыслах.