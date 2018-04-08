Макс Ферстаппен: «Машину занесло, когда двигатель выдал лишние 150 лошадиных сил»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что сбой в двигателе привел к его аварии в квалификации «Гран-при Бахрейна». Голландец разбил машину в первом сегменте между вторым и третьим поворотом.

— Это несчастный случай, — цитирует F1i Ферстаппена. — Я посмотрел на данные: двигатель внезапно прибавил 150 лошадиных сил из ниоткуда. Это очень странно. Логично, что зад машины сорвало, и я закрутился. Не ожидал такого. Это немалое значение. Но думаю, что в гонке смогу прорваться хотя бы до пятого места. Надеюсь, мне повезет с появлением машины безопасности.