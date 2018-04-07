Ещё
Макс Ферстаппен: «Запрещать „Мерседесу“ использовать особый режим двигателя было бы нечестно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макс Ферстаппен: «Запрещать „Мерседесу“ использовать особый режим двигателя было бы нечестно» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не поддерживает недовольство своего босса Кристиана Хорнера по поводу особого режима двигателя «Мерседеса». Ранее Хорнер заявлял, что нужно запретить специальный режим, который использует «Мерседес» в квалификациях.
— Почему мы должны ограничивать кого-то только потому, что они сделали лучшую работу, чем все остальные? — цитирует F1i Ферстаппена. — Я ставлю себя на их место, и это было бы несправедливо. «Формуле-1» самой нужно менять правила, однако отнимать находки, которые прибавляют производительность было бы несправедливо. Нужно просто признать, что «Мерседес» поработал лучше остальных.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лэнс Стролл: "Я не слушаю, что говорит Вильнев" На "Гран-при Монако" грид-герлз вернутся в "Формулу-1" Хэмилтон потеряет пять мест на старте "Гран-при Бахрейна"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение