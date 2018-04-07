Макс Ферстаппен: «Запрещать „Мерседесу“ использовать особый режим двигателя было бы нечестно»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не поддерживает недовольство своего босса Кристиана Хорнера по поводу особого режима двигателя «Мерседеса». Ранее Хорнер заявлял, что нужно запретить специальный режим, который использует «Мерседес» в квалификациях.

— Почему мы должны ограничивать кого-то только потому, что они сделали лучшую работу, чем все остальные? — цитирует F1i Ферстаппена. — Я ставлю себя на их место, и это было бы несправедливо. «Формуле-1» самой нужно менять правила, однако отнимать находки, которые прибавляют производительность было бы несправедливо. Нужно просто признать, что «Мерседес» поработал лучше остальных.