Сайнс-младший: «Больше никаких испорченных бананов перед выходом на стартовую решетку»

Гонщик команды ”Рено” Карлос Сайнс-младший рассказал об испорченном банане, который он съел перед стартом Гран-при Австралии.

"Банан, который я съел перед гонкой, был очень плох. После того как откусил его несколько раз, у меня начались проблемы с пищеварением. Из-за большого количества воды в желудке организм ничего не усваивал.

Всю гонку я всеми силами пытался переварить этот банан. Больше никаких испорченных бананов перед выходом на стартовую решетку, уверяю вас. Поверьте, я был не самым счастливым человеком в тот день. Эта маленькая деталь действительно могла повлиять на исход гонки", — приводит издание Racefans слова Сайнса.