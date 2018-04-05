Сайнс-младший: «Больше никаких испорченных бананов перед выходом на стартовую решетку» 

Гонщик команды ”Рено” Карлос Сайнс-младший рассказал об испорченном банане, который он съел перед стартом Гран-при Австралии.
"Банан, который я съел перед гонкой, был очень плох. После того как откусил его несколько раз, у меня начались проблемы с пищеварением. Из-за большого количества воды в желудке организм ничего не усваивал.
Всю гонку я всеми силами пытался переварить этот банан. Больше никаких испорченных бананов перед выходом на стартовую решетку, уверяю вас. Поверьте, я был не самым счастливым человеком в тот день. Эта маленькая деталь действительно могла повлиять на исход гонки", — приводит издание Racefans слова Сайнса.
По итогам Гран-при Австралии пилот «Рено» занял 10-е место. Пилот ”Феррари” Себастьян Феттель одержал победу. Вторым финишировал действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третье место занял еще один гонщик «Феррари» Кими Райкконен.