Даниэль Риккьярдо: «Постараюсь обойти „Феррари“ на старте» 

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо надеется на удачную гонку «Гран-при Бахрейна». Австралиец показал в квалификации пятый результат.
— Отрывы не такие большие, как я ожидал, — цитирует F1i Риккьярдо. — Это обнадеживает, но в то же время разочарован, что стал худшим среди сильнейших команд. При этом считаю, что круг свой быстрый проехал очень хорошо. Возможно, мог бы улучшить время на 0,1 секунды, но это не сильно помогло бы. Наш гоночный темп не так и плох. Надеюсь, что в гонке будем лучше выглядеть. Постараюсь на старте обойти "Феррари".