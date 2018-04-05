Пилот «Ред Булла» Риккьярдо может заменить Райкконена в «Феррари»

По информации источника, «Феррари» уже провел переговоры с Риккьярдо, а также подписал с ним предварительный контракт.

Соглашние Райкконена с «Феррари» заканчивается в 2018 году. Руководство команды активно ищет замену финскому гонщину. Главным претендентом является австралиец из «Ред Булла». Примечательно, что контракт Риккяьрдо с его командой истекает в конце текущего сезона.