Пилот «Ред Булла» Риккьярдо может заменить Райкконена в «Феррари» 

Австралийский пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо может заменить финского гонщика "Феррари" Кими Райкконена в 2019 году, сообщает Motorsport.com.
По информации источника, «Феррари» уже провел переговоры с Риккьярдо, а также подписал с ним предварительный контракт.
Соглашние Райкконена с «Феррари» заканчивается в 2018 году. Руководство команды активно ищет замену финскому гонщину. Главным претендентом является австралиец из «Ред Булла». Примечательно, что контракт Риккяьрдо с его командой истекает в конце текущего сезона.
В случае ухода Риккьярдо из «Ред Булла», его с большей долей вероятности заменит испанец Карлос Сайнс, выступающий на правах аренды за "Рено".