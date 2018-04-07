Лэнс Стролл: «Я не слушаю, что говорит Вильнев»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл подчеркнул, что не обращает внимания на постоянную критику в свой адрес со стороны чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева . Тот критикует Стролла с момента его появления в «Формуле-1».

— Я не знаю всей истории, потому что не читаю его комментарии, — цитирует F1i Стролла. — Не могу все это комментировать. В прошлом году он сказал, что я худший новичок «Формулы-1». Но мне удалось попасть на подиум, я стартовал с первого ряда, набрал 40 очков — всего на три меньше, чем мой партнер по команде с 16-летним опытом. Поэтому я не слушаю Жака. В моем списке приоритетов очень много фамилий до Вильнева.