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Лэнс Стролл: «Я не слушаю, что говорит Вильнев»
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Лэнс Стролл: «Я не слушаю, что говорит Вильнев» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл подчеркнул, что не обращает внимания на постоянную критику в свой адрес со стороны чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева. Тот критикует Стролла с момента его появления в «Формуле-1».
— Я не знаю всей истории, потому что не читаю его комментарии, — цитирует F1i Стролла. — Не могу все это комментировать. В прошлом году он сказал, что я худший новичок «Формулы-1». Но мне удалось попасть на подиум, я стартовал с первого ряда, набрал 40 очков — всего на три меньше, чем мой партнер по команде с 16-летним опытом. Поэтому я не слушаю Жака. В моем списке приоритетов очень много фамилий до Вильнева.
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