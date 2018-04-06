«Либерти» планирует ввести лимит на бюджеты в Формуле-1 с 2021 года

Появилась первая неофициальная информация о предложениях, которые сделала командам Формулы-1 компания «Либерти Медиа», владеющая правами на чемпионат мира. Согласно предложениям «Либерти» касательно будущего регламента Формулы-1, с 2021 года в Ф-1 планируется введение потолка бюджетов: команды смогут тратить за сезон не более 150 миллионов долларов, сообщил в своём твиттер-аккаунте журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

Реакция команд на данное намерение «Либерти» и другие детали встречи, прошедшей утром 6 апреля, пока неизвестны.