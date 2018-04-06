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«Либерти» планирует ввести лимит на бюджеты в Формуле-1 с 2021 года
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«Либерти» планирует ввести лимит на бюджеты в Формуле-1 с 2021 года 

Чемпионат.com 2 часа назад
Появилась первая неофициальная информация о предложениях, которые сделала командам Формулы-1 компания «Либерти Медиа», владеющая правами на чемпионат мира. Согласно предложениям «Либерти» касательно будущего регламента Формулы-1, с 2021 года в Ф-1 планируется введение потолка бюджетов: команды смогут тратить за сезон не более 150 миллионов долларов, сообщил в своём твиттер-аккаунте журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.
Реакция команд на данное намерение «Либерти» и другие детали встречи, прошедшей утром 6 апреля, пока неизвестны.
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