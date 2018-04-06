Сироткин показал 15-е время в Бахрейне

Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 15-е время по итогам первой свободной практики Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает "Советский спорт".
Он проиграл лидеру австралийцу на "Рэд Булле" Даниэлю Риккардо 2,407 секунды. Время пилота "Ред Булл" составило 1 минута 31,060 секунды.
Вторая практика пройдет в 18:00 по московскому времени.
Гран-при Бахрейна состоится 8 апреля в 18:10 (мск).
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика1. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 1:31,060 (14 кругов) 2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0.304 (24) 3. Кими Райкконен ("Феррари") — +0.398 (18) 4. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0.410 (17) 5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +1.212 (21)
15. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +2.407 (29)