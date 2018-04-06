Сироткин показал 15-е время в Бахрейне

Сироткин показал 15-е время в первой свободной практике Гран-при Бахрейна

Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 15-е время по итогам первой свободной практики Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает "Советский спорт".

Он проиграл лидеру австралийцу на "Рэд Булле" Даниэлю Риккардо 2,407 секунды. Время пилота "Ред Булл" составило 1 минута 31,060 секунды.

Вторая практика пройдет в 18:00 по московскому времени.

Гран-при Бахрейна состоится 8 апреля в 18:10 (мск).

15. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +2.407 (29)