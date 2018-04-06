Формула-1. Сироткин занял 15-е место в первой практике Бахрейна

В чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» стартовал второй этап — Гран-при Бахрейна. На трассе автодрома «Сахир» прошла первая серия тренировочных заездов и ее выиграл Даниэль Риккардо из команды Red Bull. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) занял 15-е место.

Риккардо показал лучшее время (1 мин. 31,060 сек.) и опередил главных фаворитов из команды Mercedes и Ferrari : представители немецкой «конюшни» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон на 2-й и 5-й строчке протокола, а гонщики Скудерии Ками Райкконен и Себастьян Феттель — на 3-й и 4-й.

Сироткин вел борьбу в арьергарде пелетона пилотов и показал время на 2,407 сек. хуже лидера. Он проиграл напарнику по «конюшне» канадцу Лэнсу Строллу одну позицию. Впрочем, тренировки не слишком показательны, интерсено будет посмотреть на Сироткина и Стролла во время субботней квалификации.