Уильямс: реализация предложений «Либерти» обеспечит выживание «Уильямса»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс осталась очень довольна предложениями «Либерти Медиа» по будущему регламенту Формулы-1. «Либерти» хочет ввести в 2021 году лимит на бюджеты команд, который, по слухам, составит 150 млн долларов.

«Я настроена невероятно позитивно по поводу сегодняшней встречи. Думаю, мы надеялись на изменения при новом руководстве, и сегодня они представили их. Для команды вроде нашей, исходя из представленного, это был невероятно хороший день. Я вернулась с мыслями, что нужно открывать шампанское, ведь если эти правила будут приняты, если FOM сделает всё, что сегодня презентовала, то я знаю, что будущее «Уильямса» будет в безопасности. Я не говорю, что мы сейчас на грани или близко к этому, но при сегодняшней структуре спорта и финансовом неравенстве между командами средне— и долгосрочные перспективы «Уильямса» были мрачными. То, что они представили, — от распределения доходов до лимита на бюджеты — абсолютно то, что мы хотим видеть в 2021 году и далее», — приводит слова Уильямс RaceFans.

У Клэр уточнили, считает ли она, что «Феррари» и другие топ-команды отнесутся к предложениям «Либерти» так же позитивно.

«Я уверена, что некоторые люди не будут очень довольны. Всегда в такой ситуации есть победители и проигравшие. Нужен компромисс, если мы хотим защитить здоровое будущее спорта. Я не могу давать комментарии насчёт ощущений «Феррари» от сделанных предложений. Но если эти предложения будут реализованы, то они обеспечат выживание «Уильямса». В конце концов, меня волнует именно это. Я хочу, чтобы наша команда выступала и, надеюсь, побеждала в этом спорте в следующие две, три, четыре декады», — заявила Уильямс.