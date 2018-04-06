Пилот «Феррари»Кими Райкконен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Бахрейна. Второй результат у его партнёра по команде Себастьяна Феттеля. Тройку сильнейших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 18-й результат, уступив своему напарнику Лэнсу Строллу. Канадец завершил практику на 17-м месте.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика
1. Кими Райкконен («Феррари») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 7. Нико Хюлькенберг («Рено») 8. Пьер Гасли («Торо Россо») 9. Фернандо Алонсо («Макларен») 10. Стоффель Вандорн («Макларен») 11. Ромен Грожан («Хаас») 12. Карлос Сайнс («Рено») 13. Эстебан Окон («Форс Индия») 14. Серхио Перес («Форс Индия») 15. Кевин Магнуссен («Хаас») 16. Шарль Леклер («Заубер») 17. Лэнс Стролл («Уильямс») 18. Сергей Сироткин («Уильямс») 19. Маркус Эрикссон («Заубер») 20. Брендон Хартли («Торо Россо»).