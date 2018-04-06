Райкконен избежал штрафа за небезопасный выпуск из боксов

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен не получил наказания от стюардов Гран-при Бахрейна за небезопасный выпуск его машины на трассу во время второй пятничной тренировки. Механики отпустили болид «Феррари» с пит-стопа, не прикрутив должным образом одно из колёс. В теории финну мог угрожать серьёзный штраф вплоть до потери мест на стартовой решётке.

В итоге стюарды решили ограничиться штрафом для самой команды в размере пяти тысяч евро. При вынесении решения судьи учли тот факт, что команда незамедлительно приказала Райкконену остановиться, а сам Кими сделал это настолько быстро, чтобы это было безопасно для окружающих.