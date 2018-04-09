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Райкконен сломал ногу своему механику
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Райкконен сломал ногу своему механику 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Финский гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен сломал ногу своему механику, сообщает «Чемпионат».
Инцидент произошел накануне во время Гран-при Бахрейна. Финн, выступающий за команду «Феррари», совершил пит-стоп. Во время технической остановки группа механиков меняла колеса на автомобиле Райкконена, однако еще до того, как было снято заднее левое колесо, гонщик получил сигнал стартовать.
В результате спортсмен сбил механика и был вынужден сойти с дистанции. Позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что механик сломал голень и малую берцовую кость.
«Моя работа — ехать, когда меняется сигнал светофора. Больше я ничего не знаю», — прокомментировал инцидент гонщик.
По словам Райкконена, из своего автомобиля он не видит, что происходит сзади, а травма механика, «без сомнений, нехорошая ситуация для него».
Гран-при Бахрейна выиграл партнер Райкконена по «Феррари» Себастьян Феттель, второе место занял соотечественник Райкконена Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», а третье — Льюис Хэмилтон, также представляющий немецкую команду.
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