Райкконен сломал ногу своему механику

Финский гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен сломал ногу своему механику, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел накануне во время Гран-при Бахрейна. Финн, выступающий за команду «Феррари» , совершил пит-стоп. Во время технической остановки группа механиков меняла колеса на автомобиле Райкконена, однако еще до того, как было снято заднее левое колесо, гонщик получил сигнал стартовать.

В результате спортсмен сбил механика и был вынужден сойти с дистанции. Позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что механик сломал голень и малую берцовую кость.

«Моя работа — ехать, когда меняется сигнал светофора. Больше я ничего не знаю», — прокомментировал инцидент гонщик.

По словам Райкконена, из своего автомобиля он не видит, что происходит сзади, а травма механика, «без сомнений, нехорошая ситуация для него».