Сбитому Райкконеном механику «Формулы-1» диагностирован перелом

Механику команды «Формулы-1» "Феррари" , которого во время пит-стопа сбил гонщик Кими Райкконен , диагностирован перелом голени и малой берцовой кости. Об этом сообщает «Советский спорт».

"У Франческо перелом голени и малой берцовой кости, наши мысли с ним, оставайся сильным", — написала пресс-служба «Феррари» в своем твиттере.

Во время второго пит-стопа Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации Ким сбил механика и был вынужден сойти с трассы.