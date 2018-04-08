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Сбитому Райкконеном механику «Формулы-1» диагностирован перелом
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Сбитому Райкконеном механику «Формулы-1» диагностирован перелом 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Механику команды «Формулы-1» "Феррари", которого во время пит-стопа сбил гонщик Кими Райкконен, диагностирован перелом голени и малой берцовой кости. Об этом сообщает «Советский спорт».
"У Франческо перелом голени и малой берцовой кости, наши мысли с ним, оставайся сильным", — написала пресс-служба «Феррари» в своем твиттере.
Во время второго пит-стопа Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации Ким сбил механика и был вынужден сойти с трассы.
Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл вторую гонку сезона Гран-при Бахрейна.
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