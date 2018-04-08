У механика «Феррари» перелом малой берцовой кости и голени

У механика «Феррари» попавшего в инцидент сКими Райкконеном на пит-стопе во время Гран-при Бахрейна, сломаны малая берцовая кость и голень, сообщает пресс-служба итальянской команды. По ходу второго пит-стопа финского гонщика, Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, хотя заднее левое колесо ещё даже не было снято. В результате этой ситуации Кими сбил механика и был вынужден сойти с трассы.

«У Франческо перелом голени и малой берцовой кости, наши мысли с ним, оставайся сильным», — написала пресс-служба «Феррари» в своём «твиттере».