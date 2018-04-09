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Сергей Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы показали прогресс
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Сергей Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы показали прогресс 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот команды «Формулы-1» Williams Сергей Сироткин после Гран-при Бахрейна отметил прогресс, которого добилась его команда в сравнение с предыдущим этапом в австралийском Мельбурне. По мнению россиянина, команда избежала прежних ошибок.
"Мы могли надеяться на большее, однако не уверен, что мы могли выжать из болида больше, — сказал Сироткин, слова которого приводит «Спорт-экспресс» со ссылкой на официальный сайт Williams. — Я начал круг следом за «Заубером» и при этом осознавал, что состояние наших шин и тормозов далеко от идеального".
"Я был близок к улучшению времени предыдущего круга, однако не знаю, насколько это помогло нам подняться выше. Считаю, что мы показали прогресс в сравнении с Австралией. Мы движемся вперед, но пока чего-то не хватает. Пока я рад, что мы избежали повторения ошибок предыдущего этапа".
Напомним, что Сироткин финишировал на 17 позиции, которая, учитывая сход с дистанции трех гонщиков, фактически стала последней на Гран-при Бахрейна.
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