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Россиянин Маркелов финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» в Бахрейне
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Россиянин Маркелов финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» в Бахрейне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Гонщик команды «Russian Time» россиянин Артем Маркелов стал третьим в первой гонке первого этапа серии «Формула-2» в Бахрейне. Об этом сообщает ТАСС.
Маркелов должен был стартовать с 17-й позиции, однако двигатель его автомобиля заглох перед стартом, из-за чего был дан повторный прогревочный круг. Машину россиянина удалось завести, но стартовать он вынужден был из боксов.
Победу одержал британский пилот команды «Carlin» Ландо Норрис, вторым стал его партнер по команде бразилец Серхио Сетте Камара. Напарник Маркелова японец Тадасуке Макино занял последнее место.
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.
Автогонки. Формула-2. Бахрейн. Первая гонка 1. Ландо Норрис ("Carlin") — 54.05,938  2. Серхио Сетте Камара ("Carlin") — +6,909 3. Артем Маркелов ("Russian Time") — +7,405
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